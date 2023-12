Tennis, United Cup: l'Italia perde 2-1 con la Germania

L’Italia perde 2-1 con la Germania nel gruppo D della United Cup alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney in Australia. Nel primo singolare Jasmine Paolini vince in due set, 6-4 7-5 con la tedesca Angelique Kerber. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego perde in tre set, 6-7 6-3 6-4 con il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio Angelica Moratelli e Flavio Cobolli perdono 6-3 6-0 con i tedeschi Angelique Kerber e Alexander Zverev. L’ Italia nel prossimo incontro sfiderà mercoledì 3 gennaio 2024 la Francia a Sydney di notte.