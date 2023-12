Tragedia allo scalo ferroviario 'Ferruccio' di Bari: operaio investito e deceduto, indagini in corso

BARI - Ieri mattina, uno scalo ferroviario è diventato il triste scenario di un incidente mortale. Un operaio, il cui nome e dettagli personali sono ancora sconosciuti, è sceso dal suo autoarticolato presso lo scalo ferroviario "Ferruccio" di Bari, ma purtroppo è stato investito, perdendo la vita. La dinamica precisa dell'incidente è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia locale, intervenuta immediatamente sul luogo.Le circostanze preliminari suggeriscono che l'uomo potrebbe essere stato accidentalmente investito da un collega. Tuttavia, fino a quando non saranno completate le indagini, rimane aperta la questione su come si sia verificato l'incidente e chi ne sia responsabile.La tragica notizia ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare negli scali ferroviari, dove gli operai sono spesso esposti a rischi durante le operazioni quotidiane. Il segretario generale di Uiltrasporti Puglia, Enzo Boffoli, ha dichiarato: "Stiamo continuando a portare avanti la campagna 'Zero morti sul lavoro', ma mentre si è a lavoro si continua a morire, a non tornare a casa, e questo ci disturba, ci fa male."Boffoli ha evidenziato la mancanza di soluzioni concrete per garantire la sicurezza negli scali, sottolineando le sfide che gli operai devono affrontare durante le operazioni burocratiche, spesso costretti a muoversi a piedi tra mezzi pesanti in movimento. Ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che il governo non investa abbastanza in sicurezza per proteggere coloro che quotidianamente svolgono il loro dovere.In attesa dei risultati delle indagini, resta l'urgenza di affrontare le questioni legate alla sicurezza sul lavoro e di adottare misure efficaci per prevenire simili tragedie in futuro.