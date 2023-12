Nardò, un Natale al castello con il festival delle luminarie e l'Officina dei regali

NARDO' - Un Natale al castello. Proseguono le due diverse iniziative che animano il castello e il giardino botanico sino alla fine delle festività. La prima è Luci al Castello, il festival delle luminarie natalizie al giardino botanico (villa comunale) con installazioni artistiche (un percorso di luci, colori e soggetti 3D), selfie corner, angoli per lo street food, animazione e spettacoli di magia, di burattini, elfi e giocolieri. Si tratta di un progetto organizzato da Visit Apulia (associazione affidataria dei servizi di fruizione del castello) in collaborazione con Luminarie De Cagna. Il festival sarà aperto tutti i giorni sino al 7 gennaio (tranne 24 e 31 dicembre). Il biglietto d’ingresso è di 7 euro (gratis i bambini con età inferiore ai tre anni). Sono stati previsti pacchetti speciali per le famiglie: due adulti e un bambino (dai 4 ai 16 anni) 18 euro, due adulti e due bambini 20 euro, due adulti e tre bambini 22 euro. Informazioni al numero 379 1873285.L’altra iniziativa di Natale è l’Officina dei regali di Babbo Natale, il percorso teatralizzato in compagnia di simpatici elfi alla scoperta appunto dell’officina dei regali di Babbo Natale all’interno del castello. Alla ricerca di un clima mite, infatti, quest’anno Babbo Natale si è trasferito a Nardò! Si mormora che si sia stabilito nel vecchio castello e qui, con l’aiuto degli elfi, realizza i giochi da donare ai bimbi di tutto il mondo. Ogni tanto si concede un pisolino nel suo angolo relax e quando qualche bimbo lo chiama, scappa nella postazione babboneggiante. Durante il percorso, tutto nelle sale del castello, i bambini scopriranno appunto il laboratorio degli elfi, l’ufficio postale, l’officina, l’area relax babboneggiante e, infine, saranno accolti da Babbo Natale in “persona”. La durata di questa fantastica avventura è di un’ora e mezza. Il costo di 8 euro a persona, le prenotazioni si possono fare sul sito www.ecletticocastellonardo.it.: 379 1873285.