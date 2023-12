Tragedia a Bari: centauro 27enne si schianta con la moto su via Tatarella

BARI - Nuovo dramma sulle strade di Bari. Un giovane di 27 anni originario di Bitritto, ha perso la vita questa mattina nel capoluogo in un tragico incidente stradale avvenuto in via Tatarella. La vittima si trovava a bordo della sua motocicletta, coinvolta in uno scontro la cui dinamica è ancora oggetto di accertamenti.Secondo le prime informazioni, sembra che il centauro abbia perso il controllo della sua moto, forse a seguito di una manovra azzardata, che alcuni testimoni descrivono come un'impennata. Purtroppo, l'incidente ha avuto esiti drammatici quando la moto è finita sotto un'auto in transito.Immediatamente dopo l'incidente, sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari, cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Un'ambulanza del 118 è stata dispiegata con urgenza, e il personale sanitario ha tentato con ogni sforzo di rianimare il giovane Gabriele Natale Bavaro, ma, purtroppo, ogni tentativo è risultato vano, e il 27enne è stato dichiarato deceduto sul posto.