Tragedia familiare in Francia: padre arrestato per omicidio dei suoi quattro figli e della moglie

MEAUX - Una tragedia ha colpito la città francese di Meaux, dove i corpi senza vita di una donna e dei suoi quattro figli sono stati trovati in un appartamento. La polizia ha arrestato il padre dei bambini, un uomo di 33 anni, e ha aperto un'indagine per omicidio volontario. L'orrore è stato scoperto dopo l'allarme lanciato da parenti preoccupati che non riuscivano a mettersi in contatto. Si tratta purtroppo dell'ennesimo caso di infanticidio multiplo nella regione.