LECCE - Una tragedia si è verificata questa mattina sulla Statale 16, dove un anziano di 82 anni è deceduto in un incidente frontale. La Fiat Panda dell'uomo, che viaggiava contromano, è entrata in collisione con un'altra auto. La conducente, una giovane di 29 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Fazzi di Lecce. L'incidente è oggetto di indagine da parte degli agenti della stradale.