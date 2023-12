Villaggio di Babbo Natale a Bari, vigilia natalizia ricca di eventi

BARI - Domenica 24 dicembre, in occasione della Vigilia di Natale, presso il Villaggio di Babbo Natale Christmas in Wonderland, in piazza Umberto I a Bari, si susseguiranno tanti magici eventi per i più piccoli e le loro famiglie:Dalle ore 09.30 gli elfi attenderanno i bambini per ricevere le ultime letterine per Babbo Natale e per realizzare insieme le decorazioni natalizie durante i loro momenti di laboratorio.Alle ore 12.00, 15.00 e 16.45 il cantastorie racconterà a tutti i bimbi una fiaba, come Giacomini e il piccolo elfo, Freddy il pupazzo di neve e La renna Rudolph. Le fiabe saranno interpretate sul palco dai giovani attori Mariangela Vitone e Giuseppe Aquafredda.Alle ore 12.00 ci sarà il primo appuntamento con la cantante Emiliana Maniglio che interpreterà i classici natalizi, allietando con gioia tutti i presenti. Seguiranno altri due appuntamenti sonori con la cantante.Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 il trampoliere regalerà saluti e sorrisi dall’alto dei suoi trampoli.Alle ore 16.00 andrà in scena il musical della compagnia Garbo Teatrale su Mary Poppins, la tata più famosa al mondo.Alle ore 17.00 seguirà il musical dedicato al burattino di legno Pinocchio, sempre della compagnia Garbo Teatrale.Alle ore 16.30 Babbo Natale e tutti gli abitanti del villaggio saliranno sul palco per augurare a tutti un felice Natale.Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 Babbo Natale accoglierà tutti i bambini e le loro famiglie nella sua meravigliosa casetta.Anche la giornata della Vigilia di Natale sarà orchestrata da Francesco Petrafresa, presentatore ufficiale di tutti gli eventi e custode del magico mondo di Christmas in Wonderland.Dal 26 dicembre la Befana giungerà al Villaggio di Babbo Natale, sostituendo così Babbo Natale.Christmas in Wonderland è stato organizzato e realizzato a cura di Kiasso eventi e distribuzione srl, agenzia di organizzazione eventi aggiudicatrice del bando biennale per l'espletamento dei servizi di allestimento del Villaggio di Natale e di animazione per le famiglie, relative alle edizioni 2023/2024 e 2024/2025.Il Villaggio sarà aperto fino al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 21, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 18, il 25 e il 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 22, e accoglierà i bambini e i loro genitori con eventi, animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi, spettacoli circensi, spettacoli musicali e musical e incontri con cantastorie.Il Villaggio di Babbo Natale è una magica occasione per condividere insieme alla propria città una delle festività più incantevoli di tutto l’anno. Ci auguriamo che Christmas in Wonderland possa regalarvi momenti di gioia e allegria, anche durante la Vigilia di Natale.