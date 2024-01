Acca Larentia, Piantedosi punge il Pd nel question time

"Lo spirito della commemorazione di Acca Larentia è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli di un'epoca condannata dalla Storia". Così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al question time alla Camera - chiesto dal Partito Democratico - sui saluti romani alla manifestazione svoltasi domenica 7 gennaio 2023, dove 46 anni fa furono uccisi 3 militanti del Movimento Sociale Italiano.Piantedosi ha aggiunto e ricordato che sullo scioglimento di organizzazioni eversive di stampo neofascista, i Governi sostenuti dal Partito Democratico non hanno mai adottato iniziative in tal senso. Sull'intervento del Ministro Piantedosi di quest'oggi alla Camera dei Deputati la segretaria del PD Elly Schlein non ha nascosto la propria insoddisfazione e chiederà lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, con la presentazione di una legge per inasprire la loro rinascita.