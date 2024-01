Addio a un'icona dello shopping barese: lo storico negozio Cima chiude dopo quasi cent'anni

BARI - Dopo quasi un secolo di attività, il celebre negozio "Cima," che aprì i battenti nel 1928, si prepara a chiudere definitivamente. La notizia della chiusura è stata annunciata attraverso un manifesto verde affisso su una delle vetrine, dichiarando una "Liquidazione totale per chiusura attività" con sconti fino al 70% su articoli rimanenti. Situato in via Sparano, il negozio era diventato un punto di riferimento per gli acquisti dei cittadini baresi.Le vetrine iconiche di "Cima" erano da sempre il punto di partenza della strada preferita dai cittadini per gli acquisti. Specializzato in intimo, beachwear e accessori, il negozio, che ha resistito alle sfide del tempo, dovrebbe abbassare le saracinesche in primavera.Le motivazioni dietro questa decisione non sono state chiarite, poiché i titolari del negozio hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito alla chiusura. La notizia rappresenta non solo la fine di un punto vendita storico ma anche la perdita di un'icona nel panorama dello shopping barese, che ha segnato la storia del commercio cittadino.