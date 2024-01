Allarme sicurezza e molestie sessuali al CARA di Bari: appello di Forza Italia al vice ministro Sisto

BARI - Il Direttivo di Forza Italia Bari esprime profondo sgomento di fronte alla crescente insostenibilità della situazione nel Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) di Bari. Dopo numerose segnalazioni che hanno evidenziato un allarme per la sicurezza, ora emergono notizie inaccettabili di ripetuti tentativi di violenza sessuale, denunciati da donne impiegate come addette alle pulizie.La carenza di sicurezza e controlli nella struttura è motivo di grande preoccupazione, con il Direttivo di Forza Italia Bari sottolineando la vulnerabilità del centro all'accesso di soggetti non autorizzati. In risposta a questa situazione allarmante, il direttivo ha deciso di rivolgersi a Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, senatore e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia.Nella nota inviata a Sisto, Forza Italia Bari chiede urgentemente un incontro con il Prefetto di Bari, con l'obiettivo di attivare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per porre fine alle violenze e rafforzare rapidamente i presidi di sicurezza nella struttura. L'appello è un chiaro richiamo all'azione immediata per garantire la tutela delle persone coinvolte e ripristinare la sicurezza nel CARA di Bari.