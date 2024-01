Arresto di medico e infermiera per concussione e truffa in Puglia

TRANI - Un medico e un'infermiera in servizio presso il punto territoriale assistenziale di Trani sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla polizia di Stato. Le accuse che gravano su di loro riguardano concussione, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Trani, i due avrebbero richiesto denaro in cambio di tempi di attesa più brevi per visite ed esami medici. Ulteriori dettagli sull'operazione saranno forniti nelle prossime ore.