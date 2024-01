Operazione contro sodalizio criminale a Bari e Bat: 8 arresti

Il gruppo è principalmente coinvolto in reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione, furti di autovetture, furti su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di P.S. L'operazione è stata avviata nelle prime ore della mattina.

BARI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno concluso complesse indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 indagati. Questi soggetti sono ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale attivo nelle province di Bari (Sannicandro e i quartieri San Paolo, San Girolamo e Santo Spirito) e BAT.