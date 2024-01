Avanzano le truppe russe nel Donetsk: missili colpiscono un asilo

Drop of light/shutterstock

Nel report del mattino, lo stato maggiore dell'esercito ucraino ha annunciato che nonostante le perdite, le truppe russe stanno avanzando nel Donetsk. Un attacco missilistico notturno contro Kurakhove ha causato danni significativi a strutture vitali, tra cui un asilo, una scuola, una clinica e un bar. Nonostante ciò, le prime informazioni segnalano l'assenza di feriti o vittime civili. L'Ucraina mantiene fiducia nel suo 'piano A' per il sostegno militare occidentale, senza un 'piano B' in caso di mancato supporto, come dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.