Bari, 170 attività già iscritte allo shopping tour in una settimana

BARI - Nell’ambito dell’iniziativa in fase di progettazione da parte del Comune “Bari Shopping Tour”, in una settimana ben 170 attività si sono iscritta a far parte della mappa dello shopping cittadino che oltre a segnalare le attività presenti in città, disegni alcuni tour tematici da divulgare tra cittadini e turisti.I tour potranno riguardare, a titolo esemplificativo, settori quali Fashion, Vintage, Sport & Fitness, Beauty & Wellness, Piante & Fiori, Artigianato, Design & Arredamento, Food & Beverage e altro.“I negozi della città sono una risorsa non solo per i cittadini ma anche per visitatori, city user e turisti. Questa mappa ci aiuterà a offrire informazioni, dettagli ma anche a costruire una nuova narrazione del commercio barese – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Il commercio cittadino sta cambiando pelle ed è necessario che le attività riposizionino la propria offerta rispetto alle nuove domande che la città accoglie dai suoi utenti. Le adesioni di questa prima settimana sono molto positive e testimoniano della volontà degli esercenti di cogliere le nuove sfide che ci si presentano. Bari Shopping Tour è un’opportunità che stiamo costruendo insieme e che può davvero essere il bigliettino da visita del nuovo commercio barese”.L’avviso resterà ancora aperto fino al 30 gennaio 2024 e le attività commerciali interessate possono compilando il form disponibile al link di seguito riportato: https://docs.google.com/forms/d/1FNnQ0RJXIhOfu8PJFMktCcTSdpMnKn4wviaHcNsNA-s/edit.La mappa sarà resa disponibile, stampata e presentata alla città entro la fine del prossimo mese di febbraio.