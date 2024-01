Solidarietà e sorrisi nel Carnevale de La Madonnina Life & Care a Bari

BARI - L'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, Sezione di Bari, continua a promuovere eventi solidali in collaborazione con 'Teniamoci per Mano Onlus - Distretto Bari'. In occasione del Carnevale, l'appuntamento è fissato per mercoledì 17 gennaio 2024, alle ore 16:00, presso La Madonnina Life & Care, situata in Viale Pasteur, 18 a Bari.Grazia Andidero, Responsabile della Sezione di Bari dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, insieme a Alberto Nerini, Presidente di 'La Madonnina Life & Care', e Paolo d'Ambrosio, Responsabile del Distretto Bari di 'Teniamoci per Mano Onlus', organizzeranno un evento speciale. La giornata prevede la partecipazione dei clown di 'Teniamoci per Mano Onlus', con l'obiettivo di portare gioia e sorrisi a La Madonnina Life & Care.Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, sarà presente per sostenere l'iniziativa, che si propone di creare un momento di svago e allegria per i partecipanti. L'appuntamento rappresenta un'opportunità per coltivare la solidarietà e promuovere il benessere attraverso il potere del sorriso.L'iniziativa dimostra l'importanza della collaborazione tra organizzazioni di volontariato e il ruolo fondamentale che svolgono nel contribuire al benessere della comunità locale. L'invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare a questo evento carico di positività e speranza."