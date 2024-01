Bari, oggi a Palazzo di Città la presentazione della nuova piattaforma del settore Attività produttive per erogare servizi digitali a imprese e cittadini

BARI - Questa mattina, alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e il dirigente della Polizia annonaria Michele Cassano presenteranno la nuova piattaforma web che il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive utilizzerà d’ora in avanti per consentire a cittadini e imprese di inoltrare istanze in modo diretto e immediato.Il Comune di Bari ha infatti tra i suoi obiettivi di mandato quello di supportare cittadini e imprese con servizi sempre più performanti e accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale: attraverso il portale scelto si potranno inoltrare istanze di autorizzazioni di partecipazione a fiere e mercati, richieste di occupazione di suolo pubblico, licenze e altri tipi di richieste. Al termine dell’istruttoria e dei pagamenti dei tributi dovuti, l’utente riceverà direttamente sul suo pc, smartphone o tablet il titolo rilasciato, senza la necessità di ritirarlo presso gli uffici comunali. Inoltre, gli utenti conosceranno sempre in tempo reale lo stato di avanzamento dell’istanza, con possibilità di effettuare integrazioni all’interno della loro pratica on-line.Nel corso della presentazione, saranno illustrati alcuni dei servizi disponibili erogati attraverso interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio il più possibile uniformi, trasparenti e orientati all'utente.La piattaforma consentirà anche di somministrare rilevazioni di customer satisfaction immediate sulla qualità dell’offerta, in modo da poter correggere e migliorare gli standard dei servizi erogati, con la collaborazione diretta degli stakeholder.