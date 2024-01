Allergeni non dichiarati in etichetta, richiamati dolci di carnevale frappe mosse





Oggi la catena di supermercati Coop ha segnalato il richiamo a parte del produttore di un lotto di frappe mosse a marchio Il Frescofresco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’assenza in etichetta degli allergeni solfiti da vino, latte, soia e senape. I dolci di Carnevale in questione sono venduti in confezioni da 130 grammi con il numero di lotto L24006 e il termine minimo di conservazione del 24/05/2024. L’azienda Santangelo Group ha prodotto e confezionato le frappe mosse richiamate. Coop fa sapere che il richiamo dei dolci di Carnevale interessa solo alcuni punti vendita della catena nella città di Roma e nella regione Toscana.





A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche o intolleranti in particolare quelle allergiche ai solfiti, latte, soia e/o senape di non consumare le frappe con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati. È possibile restituire il prodotto richiamato al punto vendita d’acquisto. Il consumo dei dolci segnalati non comporta rischi per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici agli alimenti sopracitati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0744 812878.

LECCE - Si focalizza sui prodotti la lente dei controlli per la sicurezza alimentare. Dopo la morte a Milano di un’altra ragazza allergica di 20 anni, al termine di una cena fuori che si era conclusa con un tiramisù vegano il quale sembra contenesse però tracce la presenza di beta-lattoglobuline, aumentano sui siti web i prodotti richiamati per rischio presenza allergeni.