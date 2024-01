Bari, pericolo caduta al Mercato di Santa Chiara

BARI - Ecco come si trasforma una normale passeggiata presso il mercato coperto di Santa Chiara a Japigia per un anziano qualsiasi della nostra città in una tragedia."Questa mattina abbiamo assistito, a causa di un evidente dislivello del manto stradale, ad una rovinosa e violenta caduta di un anziano che ha riportato danni ad una spalla in un grido straziante di aiuto e dolore acuto, portato di corsa al pronto soccorso", racconta Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città."La situazione, così comunicato dai passanti, pare essere già nota e la beffa infatti è proprio questa dal momento in cui tutti, cittadini e operatori mercatali, ci hanno confermato che non è la prima volta che accade un episodio simile nonostante più volte sia stato segnalato il pericolo", prosegue Dino Tartarino, vice presidente di Sos Città."Le domande che ci poniamo allora sono sempre le stesse: perché non si interviene? Perché dobbiamo sempre aspettare che succeda qualcosa? Rivolgiamo dunque un appello al Sindaco nell'intervenire immediatamente per ripristinare le dovute condizioni di sicurezza del manto stradale che presenta, oltre ad un vero e proprio scalino a rischio inciampo, anche un tratto con pavimentazione sconnessa e divelta", proseguono Cancellaro e Tartarino."L'auspicio è che la nostra segnalazione possa essere accolta , ma nel frattempo facciamo un grandissimo augurio di pronta guarigione al sig. Nicola e ringraziamo gli operatori del 118 per essere intervenuti immediatamente dalla nostra chiamata" concludono.