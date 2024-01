Bari, Polizia Locale sequestra autoarticolato con tachigrafo falsificato

BARI - La Polizia Locale di Bari continua i suoi serrati controlli sui mezzi pesanti e ha recentemente scoperto un autoarticolato circolante con un dispositivo tachigrafo alterato. Il conducente è stato sanzionato per la violazione dell'articolo 179 del Codice della Strada, con una multa di 1.732 euro se pagata entro 60 giorni.Gli agenti hanno individuato l'alterazione interna elettronica del sensore, manipolato per falsificare le registrazioni dei tempi di guida e la velocità. Il sistema, controllato da un telecomando in uso al conducente, è stato sequestrato come parte delle azioni di contrasto.La sanzione prevista include anche la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e la sospensione della stessa da 15 giorni a 3 mesi. Il comandante sottolinea l'importanza di preservare l'integrità delle strumentazioni di bordo per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme.