Bari, scene di degrado dal Mercato Coperto. Bratta: 'Vedo solo tristezza'

BARI - Scenari di degrado nel quartiere Libertà di Bari hanno attirato l'attenzione del presidente del comitato dei cittadini del I Municipio, Luca Bratta. Particolarmente colpite sembrano essere alcune zone, tra cui il Mercato Coperto e le aree circostanti, che Bratta ha descritto come preoccupanti. Il presidente del comitato ha pubblicato immagini rivelatrici delle condizioni, dichiarando: 'Queste sono le condizioni di alcune zone del Quartiere Libertà, tra cui il Mercato Coperto e zone adiacenti. Accetterei i vostri commenti, perché in questo momento non mi esprimo. Vedo solo tristezza e necessità di aiutare il prossimo. Attendo la vostra opinione.'Le immagini mostrano uno stato di degrado nell'ex Manifattura Tabacchi, sede del Mercato Coperto, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Il presidente Bratta ha sottolineato la sua preoccupazione per la situazione e ha invitato la comunità a esprimere il proprio parere. La questione del degrado urbano e delle necessità della comunità sembra essere al centro dell'attenzione, richiamando l'urgenza di interventi e soluzioni per migliorare la qualità della vita nei quartieri interessati.