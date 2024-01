Basket, l' Happy Casa Brindisi perde 77-80 con il Napoli

FRANCESCO LOIACONO - L’ Happy Casa Brindisi perde 77-80 con il Napoli al “Pala Pentassuglia” nella diciassettesima giornata di A/1 di basket. Nel primo quarto il canestro di Sneed porta in vantaggio 4-0 i pugliesi e la tripla di Morris consente ai brindisini di prevalere 22-18 sui campani. Nel secondo quarto il punto di Lombardi regala il 31- 29 all’ Happy Casa e la realizzazione di Senglin dà alla squadra di Dragan Sakota la possibilità di imporsi 42- 39 sul Napoli.

Nel terzo quarto il tiro libero di Sokolowski concretizza il sorpasso dei partenopei 47-44 sui pugliesi e Pullen conclude 54-58 per il Napoli questa fase della partita. Nel quarto quarto la conclusione dalla lunga distanza di Bartley concede ai pugliesi di raggiungere la parità, 71-71 e con Pullen i campani riescono a vincere 77-80 la gara. Migliori marcatori: nell’ Happy Casa Morris 19 punti e Sneed 11 e nel Napoli Pullen 20 punti e Ennis 19. Nella diciottesima giornata i brindisini giocheranno domenica 28 gennaio alle 18 a Pesaro. La squadra pugliese ultima con 6 punti dovrà vincere per risalire in classifica. I marchigiani dopo la sconfitta interna 65-85 con l’ Armani Milano sono al penultimo posto con 10 punti insieme al Treviso e dovranno ottenere il successo per avvicinarsi alla salvezza.