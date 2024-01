Serie C, il Monopoli vince 1-0 sul Potenza

FRANCESCO LOIACONO - Terza vittoria interna del Monopoli che prevale 1-0 sul Potenza al “Veneziani” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno del girone C di Serie C. Decisiva la rete realizzata al 29’ del primo tempo da Viteritti per il successo dei biancoverdi. Quinta vittoria in questo campionato per i pugliesi che sono al sedicesimo posto in classifica con 22 punti. Settima sconfitta esterna dei lucani. Nona sconfitta in questo torneo del Potenza, undicesimo con 29 punti insieme al Giugliano.

Il Monopoli giocherà domenica 28 gennaio alle 20,45 con il Catania al “Massimino-Cibali” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno e dovrà vincere per risalire in classifica. I siciliani tredicesimi con 28 punti, dopo il rinvio per la neve a data da destinarsi della partita con il Picerno al “Curcio”, cercheranno il successo per avvicinarsi al decimo posto, l’ ultimo disponibile per qualificarsi ai play off.