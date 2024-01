'Blindato primo isolato di via Calefati', Fi Bari chiede i motivi dei disagi

BARI - Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Bari chiede, a nome anche di residenti e commercianti, i gravi ed eccezionali motivi per i quali tutto il primo isolato di via Calefati, a Bari, stamane è stato "blindato", con strisce gialle, divieto di sosta e fermata, e con il Consolato di Israele presidiato in modo continuativo dalle forze di polizia. Così in una nota il Coordinamento Cittadino di FI Bari.È subentrata una minaccia reale? Per quanto tempo? Se le restrizioni devono durare a lungo, non sarebbe più pratico chiedere di spostare il Consolato affinché il suo stesso personale sia meno esposto e si possano creare anche meno disagi per i residenti e i commercianti della zona? Se, invece, come ci auguriamo, l’allarme è solo temporaneo, e potrà rientrare, non è un’esagerazione tutto questo dispiegamento di forze e risorse?Ci aspettiamo chiarimenti su quanto sta accadendo - spiega Fi Bari , anche per dare tempestivamente risposte ai cittadini e commercianti che le chiedono. Sarebbe corretto. E ne hanno il diritto.Intanto, prendiamo atto che segnaletica orizzontale, strisce pedonali e tutto il resto, di cui mezza città è priva da sempre (per presunta mancanza di uomini e mezzi), quando si vuole, si possono realizzare immediatamente e in pochissime ore, conclude il Coordinamento Cittadino di Fi Bari.