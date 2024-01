Serie C, Foggia: dal Monopoli arriva Santaniello

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il Foggia ha acquistato l’ attaccante Emanuele Santaniello 33 anni a titolo definitivo dal Monopoli. Ha firmato fino al 30 giugno 2025. Nella sua carriera ha giocato con la Cavese, nel Città di Marino, nella Vigor Trani, nel Noto, nella Torres, nella Paganese, nel Picerno, nell’ Avellino e nella Turris.

In questa stagione il calciatore ha disputato da Agosto a Dicembre 2023 13 partite realizzando 3 reti nel Monopoli nel girone C di Serie C. Santaniello potrebbe esordire nel Foggia sabato 20 gennaio alle 20,45 contro l’ Avellino allo “Zaccheria”.