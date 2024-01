Ss 172, Pentassuglia e Perrini: 'Il completamento dei lavori sta a cuore a chi ama la Valle d’Itria, insieme per verificare il cronoprogramma'

BARI - “Insieme sul cantiere ‘eterno’ della Statale 172, la cosiddetta strada dei Trulli, perché il completamento di un’arteria essenziale per il nostro territorio non è una battaglia di sinistra o destra, ma di chiunque abbia a cuore il turismo, lo sviluppo economico, ma soprattutto la sicurezza stradale dei propri cittadini". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali Donato Pentassuglia (PD) e Renato Perrini (FdI) a margine del sopralluogo sul cantiere della Statale dei Trulli.Per questo motivo - prosegue la nota - stamattina insieme abbiamo voluto fare un sopralluogo per vedere con i nostri occhi se i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma, così come aveva annunciato l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, dopo l’approvazione della perizia di variante attesa da un anno e notificata all’impresa solo a novembre scorso. Un ritardo che si ripercuote anche sulla consegna dei lavori che slittano a fine agosto, praticamente avremo cantieri anche durante il periodo estivo con grandi disagi alla circolazione e difficoltà da parte dei vacanzieri a raggiungere la nostra splendida Valle d’Itria.Questa mattina abbiamo constatato che nel cantiere vi erano più di 20 persone al lavoro e questo ci ha rincuorato, visto che nei mesi passati le unità lavorative si potevano contare sulle dita di una mano. Proseguiremo con cadenza quindicinale a svolgere sopralluoghi per verificare il rispetto del cronoprogramma. Siamo fiduciosi perché la celerità con cui si sta procedendo ci induce a ritenere che finalmente, è il caso di dire, si sia intrapresa la strada giusta” concludono Pentassuglia e Perrini.