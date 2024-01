Caffè filosofici a Monopoli: 'Utopia ovvero l’isola che non c’è' con Antonietta D’Alessandro e Annamaria Mercante

MONOPOLI - Dopo l’anteprima prosegue la rassegna dei Caffè filosofici organizzati in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione di Bari.Domani, domenica 21 gennaio, alle 17.30 alla Biblioteca Rendella di Monopoli le professoresse Antonietta D’Alessandro e Annamaria Mercante saranno le protagoniste dell’incontro sul tema Utopia ovvero l’isola che non c’è.Che cosa sono e a che cosa servono le utopie? Sono solo sogni irrealizzabili, fantasie ed elucubrazioni della mente oppure prefigurazioni di realtà future, progettazioni di un mondo che elimini le disfunzioni, le insoddisfazioni e le angosce del contesto socio-politico in cui si vive?” Muovendoci nel mondo antico si seguirà un percorso che giunge fino a Platone del quale si valuterà se si debba o non si debba ritenere a pieno titolo un utopista, il primo, grande utopista."Cosa può fare la Filosofia Antica per il mondo d'oggi? E poi, cosa intendiamo per antico? qualcosa di desueto, di inutile? Proveremo a fare chiarezza, insieme, in un caffè che dall'Utopia proverà a trarre insegnamenti utili per vivere meglio”, dichiara Antonietta D’Alessandro."Lo spazio dell'Utopia è un luogo di pensiero libero, un po' come il gioco. Eppure, proprio come il gioco, va preso molto sul serio. Pensiamo insieme in questa prospettiva, ricordando che la filosofia è un pensiero in gioco, ovvero anche conteso e rilevante per la comunità”, sottolinea Annamaria Mercadante.BiografieAntonietta D'Alessandro ha insegnato presso l'Università degli Studi di Bari dal 1980 Storia della Filosofia Antica e Storia del Pensiero Scientifico Antico; molteplici le sue pubblicazioni in Italia e all'Estero per editori prestigiosi quali Franco Angeli, Marsilio, ProgEdit; specialista in Storia della Medicina antica, ha anche svolto attività didattica nella SSIS e si è occupata di Didattica della Filosofia.Annamaria Mercante ha conseguito il Dottorato di ricerca in Filosofia e Storia della Filosofia con una tesi su “L’etica nel pensiero giovanile di John Dewey”.Attualmente insegna, come docente a tempo indeterminato, Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari. Ha collaborato ai seguenti volumi: Filosofia e Pandemia, a cura di N. Tenerelli, Stilo Editrice 2020; Un pensiero in gioco, Stilo Editrice 2011; Philosophia Ludens, a cura di A. Caputo, Meridiana 2011; L’estraneo e il comune, a cura di F. De Natale, Progedit 1998. È autrice di numerosi saggi e articoli di didattica della filosofia. E’cofondatrice del gruppo Philosophia ludens.I Caffè filosofici, gratuiti e a ingresso libero, si affiancano alla stagione teatrale 2023/24 del Teatro Mariella di Monopoli intitolata Utopia promossa e organizzata da Ubuntu non solo teatro aps ets in collaborazione con Apad onlus e la Biottega Benefit con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.Il ciclo di incontri proseguirà venerdì 9 febbraio con l’incontro sul tema “Distopie vampiriche” con i professori Francesco Paolo De Ceglia e Francesca Lunanova.: Associazione Ubuntu non solo teatro aps-associazioneculturale.ubuntu@gmail.com tel. 339/4695481