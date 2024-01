Calciomercato: il Lecce cede Strefezza al Como

Il Lecce ha ceduto l’ attaccante brasiliano Gabriel Strefezza 26 anni in prestito con obbligo di riscatto al Como in Serie B, il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2027. La società pugliese lo ha ceduto ai lariani per 3,5 milioni di Euro più 500 mila euro di bonus. In questa stagione Strefezza da agosto 2023 a gennaio 2024 ha disputato 19 partite con i salentini in Serie A.

Nel 2021-22 il brasiliano realizzò 14 reti in Serie B e in quel campionato il Lecce fu promosso nella massima serie. Strefezza ha dichiarato: “Sono molto felice di questa nuova avventura, non vedo l’ ora di scendere in campo con i miei compagni e di aiutare il Como a ritornare in Serie A”.