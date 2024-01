Carovigno, tutto pronto per il 'Carnevale a Carovigno 2024' con ospite Cristiano Malgioglio

CAROVIGNO (BR) - La città di Carovigno si prepara a vivere le festività di Carnevale. Le strade e la piazza centrale si coloreranno di animazione, musica e divertimento. L’evento è organizzato dall'agenzia E20idea con il contributo del Comune di Carovigno, assessorato al Turismo. Giovedì 8 febbraio e domenica 11 febbraio 2024, grandi e piccoli in maschera potranno divertirsi, con un ospite d'eccezione: Cristiano Malgioglio, che si esibirà in Piazza l’8 febbraio. - La città di Carovigno si prepara a vivere le festività di Carnevale. Le strade e la piazza centrale si coloreranno di animazione, musica e divertimento. L’evento è organizzato dall'agenzia E20idea con il contributo del Comune di Carovigno, assessorato al Turismo. Giovedì 8 febbraio e domenica 11 febbraio 2024, grandi e piccoli in maschera potranno divertirsi, con un ospite d'eccezione: Cristiano Malgioglio, che si esibirà in Piazza l’8 febbraio.





Giovedì 8 febbraio, alle ore 15, partirà la sfilata in maschera. Chi desidera partecipare al Concorso "Gli Amici di Carbrunella" con il tema "Sanremo" potrà farlo entro le ore 12:00 del 30/01/2024, presentando domanda di adesione presso l'ufficio del Turismo in Comune. I gruppi in maschera iscritti al Concorso si esibiranno in Piazza con la musica live del Gruppo Rock Star dopo la sfilata. A seguire (intorno alle 17), ospite a Carovigno Cristiano Malgioglio. La giornata si concluderà con Dj e animazione.

Domenica 11 febbraio, il dj e l'animazione dei Cartoon Basters (cover band cartoni animati) accompagneranno la sfilata dei gruppi in gara sul palco. Seguirà la premiazione dei gruppi vincitori con l'assegnazione del primo, secondo e terzo posto, conclusa con musica.