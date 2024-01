Chiesa: Mons. Giorgio Ferretti si insedia a Bovino con un appello alla missione e all'impegno verso i giovani

FOGGIA - Monsignor Giorgio Ferretti, il neo vescovo della diocesi di Foggia-Bovino, ha ufficialmente preso servizio a Bovino, esprimendo la sua visione su Roma come terra di missione e sottolineando che, in realtà, tutto il mondo può essere considerato tale in modo diversificato. Durante il suo insediamento, avvenuto alla presenza della sindaca Stefania Russo, monsignor Ferretti ha condiviso il suo entusiasmo per l'accoglienza calorosa che ha ricevuto finora nella regione."I giovani saranno una nostra priorità," ha dichiarato il vescovo, sottolineando l'importanza di accompagnare i giovani, condividere il Vangelo con loro e contribuire a fornire loro opportunità di studio e lavoro. Ha enfatizzato la necessità di una stretta collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni per promuovere il bene in un periodo in cui c'è un forte bisogno di azioni positive.Dopo una visita al policlinico Riuniti di Foggia, monsignor Ferretti ha fatto il suo ingresso presso la fiera, dove è stato accolto dalla sindaca Maria Aida Episcopo. La giornata è culminata con la celebrazione eucaristica e una processione a piedi verso la basilica cattedrale di Foggia, simboleggiando l'inizio del suo nuovo ruolo come guida spirituale nella diocesi di Foggia-Bovino.