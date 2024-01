Condannato a 10 anni 69enne di Barletta per abusi su nipote di 9 anni

BARLETTA - Un uomo di 69 anni di Barletta è stato condannato a 10 anni di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Trani per il reato di abusi sessuali nei confronti della nipote di 9 anni. La sentenza è stata emessa in seguito a un processo nel quale il pubblico ministero aveva richiesto una pena di 14 anni per l'imputato.Gli abusi sessuali furono portati alla luce circa un anno fa quando la madre della bambina trovò una lettera indirizzata a lei, scritta dalla figlia. La piccola aveva rivelato dettagli degli abusi subiti dallo zio, il quale è stato arrestato a seguito dell'indagine della Procura di Trani.Durante il processo, è emerso che la bambina era stata oggetto di attenzioni particolari da parte dello zio, attenzioni che si sono rivelate essere violente e abusanti. Gli inquirenti hanno considerato attendibili le dichiarazioni della piccola, supportate da consulenti del procedimento.Nonostante la condanna a 10 anni di reclusione, il giudice ha respinto la richiesta di una provvisionale avanzata dai genitori della vittima, costituiti parte civile nel processo. La difesa ha cercato di dimostrare l'estraneità del 69enne rispetto ai fatti contestati, ma il tribunale ha emesso una sentenza che riflette la gravità dell'accusa e la sua impatto sulla giovane vittima e la sua famiglia.