Dico No alla Droga Puglia presente al 'Marconi-Hack' di Bari

BARI - Dall’inizio dell’anno scolastico, i volontari della O.d.V. “Dico NO alla droga Puglia” sono stati presenti tra i banchi di scuola del “Marconi-Hack” di Bari.Un progetto, quello delle conferenze nelle scuole, che sta portando a notevoli risultati di prevenzione, grazie ad una diffusione di modelli di conoscenza e consapevolezza.L’evento si inserisce in una serie di incontri organizzati da Dico NO alla droga in collaborazione con professionisti come avvocati, medici ed educatori.Una serie di appuntamenti nel corso dei quali i volontari hanno incontrato ragazzi di prima e seconda superiore e hanno parlato principalmente dell’abuso di cannabis e di alcol collegandosi anche alle conseguenze legali della detenzione e dello spaccio.Lo scopo di queste iniziative è proprio quello di riuscire ad arrivare ai ragazzi prima che lo faccia la droga; infatti, i volontari sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.Per lasciare un segnale indelebile i volontari hanno anche distribuito gli opuscoli ai ragazzi così che possano consultarli in qualsiasi momento, anche in classe.