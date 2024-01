Epifania al Villaggio di Natale a Bari: ultimo giorno di eventi e spettacoli salutando le feste natalizie

BARI - In occasione della giornata dedicata all’epifania, invitiamo gli organi di stampa al villaggio per le ore 17:30 per vivere gli ultimi spettacoli dal vivo proposti dall’evento Christmas in Wonderland Natale a Bari 2023-’24 e per fare un bilancio dell’iniziativa con l’Assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci.L’iniziativa è stata organizzata e realizzata a cura di Kiasso eventi e distribuzione srl, agenzia di organizzazione eventi aggiudicatrice del bando biennale per l'espletamento dei servizi di allestimento del Villaggio di Natale e di animazione per le famiglie, relative alle edizioni 2023/2024 e 2024/2025.Il Villaggio sarà aperto fino alle ore 21:30 e accoglierà i bambini e i loro genitori con eventi, animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi, spettacoli circensi, spettacoli musicali e musical e incontri con cantastorie.