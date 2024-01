Ex Ilva, Pagano (Pd): 'Urso rassicuri indotto. Istituire fondo per sanare debiti AdI'

ROMA - “L’annunciata protesta dell’indotto è il sintomo più evidente di una situazione esasperata sotto ogni punto di vista. In questa fase di impasse il Governo deve delle rassicurazioni a chi vanta crediti per 120 milioni di euro, a prescindere dalla soluzione che sarà individuata". Così Ubaldo Pagano, parlamentare pugliese del Partito Democratico e Capogruppo in Commissione Bilancio a Montecitorio."Il ministro Urso - prosegue Pagano -, a cui riconosciamo di aver sempre avuto una posizione propositiva sulla vicenda ex Ilva, si faccia carico delle richieste di queste aziende e istituisca un fondo per sanare la situazione debitoria di acciaierie d’Italia. L’alternativa sarebbe il collasso di decine di imprese con conseguenze economiche e sociali devastanti per Taranto. Troppi errori sono stati fatti nel tempo da parte di tutte le forze politiche. Adesso è il momento della massima unità", conclude.