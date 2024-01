Festa della Befana: domani Decaro all’istituto minorile Fornelli per l’evento organizzato dalla UISP Bari e in visita all’ospedale pediatrico

BARI - Domani, sabato 6 gennaio, alle ore 10, il sindaco Antonio Decaro interverrà all’iniziativa promossa dalla UISP Bari “Porte aperte: auguri dallo sport”, rivolta agli ospiti dell’istituto penale minorile Fornelli. Nel corso dell’evento saranno consegnate ai ragazzi calze della Befana e 40 tute sportive donate dal Comune di Bari.L’appuntamento, ormai tradizionale, rappresenta un momento di condivisione che la Uisp Bari offre a questi ragazzi, in coerenza con il progetto educativo ultratrentennale che l’associazione porta avanti all’interno dell’istituto.A seguire, alle ore 11, il sindaco parteciperà all’evento solidale presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII organizzato dall’associazione Impegno 95 e dal Movimento Italiano Disabili in occasione dell’Epifania.Nel corso della manifestazione saranno consegnati i riconoscimenti del “Premio solidarietà” a persone che si sono distinte per il loro impegno sociale.A seguire, la Befana consegnerà giocattoli e calze di dolciumi ai piccoli degenti.