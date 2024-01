Tentato omicidio a Fasano: giovani di 26 e 22 anni dietro le sbarre

FASANO - Due individui di 26 e 22 anni sono stati arrestati dai Carabinieri a Fasano, provincia di Brindisi, con le pesanti accuse di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari, il 21 novembre scorso, i due giovani avrebbero aperto il fuoco contro un uomo all'interno della sua auto a Ostuni.Nella nota rilasciata dai Carabinieri, si sottolinea che i due indagati hanno compiuto "atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte" della vittima nell'agguato. La violenza perpetrata è descritta come uno "spaccato di inaudita violenza", evidenziando inoltre i "precedenti e la pericolosità sociale" del 26enne e del 22enne.Durante una perquisizione eseguita successivamente, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa, ritenuta essere l'arma utilizzata nell'esecuzione del tentato omicidio, nella disponibilità di uno dei due giovani, considerato l'esecutore materiale dell'aggressione. Entrambi gli indagati sono stati posti in carcere, rimanendo a disposizione delle autorità giudiziarie mentre l'inchiesta prosegue per fare chiarezza sui motivi dietro questo atto di violenza e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.