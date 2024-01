Festival dello Yoga e del Benessere: il connubio perfetto per ritrovare armonia e salute

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Energia pura, benessere e divertimento. È questa la formula vincente dell’evento “Festival Dello Yoga e del Benessere” che si è svolto domenica 14 gennaio nell’Oasi naturalistica “Cava di Cafiero” situata in contrada San Samuele, in agro di San Ferdinando di Puglia, a poche centinaia di metri dal Fiume Ofanto. L’iniziativa-organizzata dal Centro Yoga Piccolo Loto Barletta, dalla Lilt Associazione Provinciale Bat, Legambiente Margherita, Sport e Salute- è stata patrocinata dal comune di San Ferdinando.Un numero sempre maggiore di persone- ha dichiarato Rosa Maria Convertini, Responsabile del Centro Yoga Piccolo Loto Barletta- sta scoprendo i vantaggi di unire i benefici dello Yoga a quelli del benessere e della cura di sé, la partecipata affluenza quest’oggi al nostro Festival ne è la dimostrazione. Attraverso la tradizione benefica ed ispiratrice dello Yoga, della Meditazione e di tutte le attività complementari ad esse legate, come ad esempio il Tai Chi – ha proseguito la Maestra- è possibile riscoprire il vivere in armonia con i nostri ambienti spirituali, sociali e naturali. Un’occasione per connettersi anche con l’affascinante mondo delle discipline olistiche - ha spiegato la Convertini- grazie alla presenza di qualificati operatori del settore Benessere che hanno proposto meravigliosi trattamenti rigeneranti: dai Massaggi, alla Riflessologia Plantare, passando per la Medicina Cinese e la Riflessologia Facciale. Dunque- ha concluso- un viaggio che ha consentito ai numerosi partecipanti che hanno aderito allo Yoga e Benessere Day di esplorare effetti e benefici che si traggono dalla connessione profonda con la propria essenza, dal coltivare la gratitudine e dalla ricerca della serenità , guida imprescindibile che conduce alla consapevolezza del qui e ora”.Il programma della giornata ha proposto momenti di riflessione, meditazione e studio grazie alla partecipazione della naturopata Katia Calderone che ha tenuto una conferenza alla scoperta dei Fiori di Bach come fonte di Benessere: “I fiori di Bach – ha affermato la naturopata-sono una medicina alternativa ideata dal medico britannico Edward Bach e per la loro natura vibrazionale, hanno grande vantaggio di essere dei rimedi sicuri, senza alcuna controindicazione, per questo, possono essere utilizzati anche da soggetti fragili.” La Calderone si è soffermata a lungo sui principi filosofici che hanno ispirato la nascita di questi rimedi floreali, riportando le convinzioni di Bach secondo cui la malattia non origina da cause materiali, bensì da un conflitto tra anima e psiche. Di conseguenza, la malattia non è che l'ultima manifestazione fisica di forze che agiscono in profondità e per un lungo periodo di tempo. La malattia viene, di conseguenza, vista come un evento benefico, poiché la sua corretta interpretazione può condurre all'individuazione e alla correzione dei propri difetti essenziali trasformando in meglio le persone. Se l'uomo, dunque, si lasciasse guidare dalla propria anima, vivrebbe in armonia e in salute. Tuttavia, quanto più ci si allontana da essa, tanto più si sarà inclini a incontrare la malattia. La Calderone ha concluso la sua relazione, sottolineando come i fiori di Bach aiutano chi li assume a connettersi con la propria anima, ad ascoltarla e a soddisfare i reali bisogni di ciascuno per ritrovare salute e serenità”.Un momento di intensa spiritualità e integrazione tra corpo e mente, lo ha regalato la maestra Anna Deva, da anni grande conoscitrice di pratiche olistiche tra cui: Lettura dell’Anima, Chakra Hurt e Meditazione Dinamica di Osho:” Chi pensa che la meditazione sia solo relax e luci soffuse- ha dichiarato la maestra Deva- non ha mai conosciuto Osho e le sue tecniche. Con lui, infatti, la meditazione cambia volto- ha proseguito- diviene qualcosa di completamente nuovo e diverso: può divenire movimento, rumore, può divenire danza vorticosa, può divenire urlare le proprie emozioni e molto altro ancora. Il merito di Osho e delle sue pratiche, di cui mi onoro di divulgarne gli insegnamenti - ha sottolineato-è stato quello di aver “rivoluzionato” il concetto di meditazione, proponendo tecniche più adatte a noi occidentali, sempre sotto pressione per mille problemi, per mille pensieri. Per Osho- ha spiegato- meditazione è creare uno stato di non mente: è lasciare accadere qualcosa in uno spazio protetto ma non necessariamente nel silenzio; al contrario, attività svolte in movimento, quasi con l’ottenimento di stati di trance, sono molto utilizzate nelle sue tecniche. Un movimento – ha concluso la Deva- in cui ci si senta se stessi, e ci si possa, davvero, liberare di quelle sovrastrutture che ci legano a una vita spesso non soddisfacente.”Ospite di eccezione della manifestazione, lo scrittore e autore di romanzi Alfredo De Giovanni che ha presentato alla numerosa platea il suo ultimo libro: “Nel ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo evento- dichiarato l’autore- mi preme rappresentare che è stato un pomeriggio ricco di consapevolezza, di scambi di idee, di domande, di voglia di fare, di provare ad essere tanti colibrì ciascuno con la sua piccola goccia per spegnere l'incendio che ci circonda. Il mio ultimo libro "Fatti albero" di Edizioni Radici Future – ha spiegato- non è solo una suggestione o una provocazione, bensì un consiglio a metterci dalla parte degli esseri viventi più numerosi su questo pianeta (gli alberi e le piante) che da oltre quattrocento milioni di anni ci regalano l'ossigeno per respirare oltre ad offrirci servizi ecosistemici straordinari. Ormai siamo entrati nella modalità due- ha concluso- non più “Fatti Albero” ma “farsi foresta” tutti insieme.”Hanno onorato l’incontro della loro presenza: la sindaca del comune di San Ferdinando, Arianna Camporeale, Psicologa, Psicoterapeuta presso Asl/Bt, Dirigente Psicologo Psicoterapeuta presso Centro Salute Mentale Margherita di Savoia e la consigliera comunale Grazia Capriuoli, :” L'amministrazione – ha dichiarato la sindaca- ha voluto patrocinare questo evento che si è svolto nella nostra Oasi Naturalistica: il parco delle cave di Cafiero ( situato in contrada San Samuele) poiché lo riteniamo un luogo di bellezza ideale per promuovere un' iniziativa sul benessere. E' stato un modo per valorizzare un’area che si presta a molteplici iniziative ambientali, culturali, sociali e sportive- ha concluso- e allo stesso tempo risulta idonea a favorire attività legate alla salute psicofisica.”“ Il comune di San Ferdinando che rappresento oggi nel ruolo istituzionale di consigliere comunale, ha dichiarato la Capriuoli- accoglie con grande entusiasmo queste iniziative volte al perseguimento e alla tutela del benessere psicofisico. Con questa finalità – ha concluso- abbiamo ritenuto di patrocinare la realizzazione di questo evento nato da un’idea del Centro Yoga Piccolo Loto di Barletta con l’auspicio che possa fungere da volano per numerose altre iniziative e progettualità”.La kermesse si è conclusa con un gioioso momento di condivisione e degustazione di una torta augurale. (Patrizia Corvasce)