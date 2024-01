Fiera del Fischietto in Terracotta 2024: martedì 16 gennaio la presentazione

BARI - L’Amministrazione Comunale di Rutigliano ha indetto una conferenza stampa di presentazione della Fiera del Fischietto in Terracotta 2024 che si terrà martedì 16 gennaio, alle ore 15.00, presso la sala stampa della Giunta della Regione Puglia (palazzo della Presidenza della Regione Puglia).L’incontro sarà occasione utile per presentare il programma e le novità dell’annuale edizione della Fiera del Fischietto in Terracotta, prossima a svolgersi, a Rutigliano, il 17, il 20 e il 21 gennaio. Nel corso della conferenza stampa, interverranno:- Gianfranco Lopane, assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;- Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia;- Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano;- Tonio Romito, vice-sindaco e assessore alle Attività Produttive di Rutigliano;- Milena Palumbo, assessore a Cultura, Turismo e Marketing Territoriale di Rutigliano.