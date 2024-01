'Fiera di San Nicola 2024' a Bari, aperti gli avvisi per la concessione dei posteggi

BARI - L'Assessora allo Sviluppo Economico, Carla Palone, ha annunciato l'apertura degli avvisi per la concessione dei posteggi liberi in occasione della "Fiera di San Nicola 2024", prevista dal 7 al 9 maggio. Destinati a diverse tipologie di vendita, tra cui prodotti non alimentari, artigianato, enogastronomia pugliese, paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street food, i posteggi saranno assegnati seguendo una procedura specifica.Gli operatori interessati potranno presentare la domanda tramite la piattaforma Autorizzo.com, che gestirà tutte le istanze relative a fiere, mercati, e altre richieste connesse al settore. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 23:59 del 21 marzo 2024. È fondamentale che le richieste siano complete di codice identificativo del bollo di 16 euro.L'istanza può essere presentata da operatori commerciali già in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo "A" che di tipo "B". Ogni operatore otterrà al massimo una concessione di posteggio valida solo per l'edizione del 2024 della manifestazione.La procedura online richiede l'accesso con credenziali SPID, la compilazione del modulo Fiera San Nicola 2024 su Autorizzo.com, l'indicazione dell'indirizzo PEC per le comunicazioni, il caricamento delle marche da bollo da 16 euro direttamente sul portale, l'invio della pratica al protocollo, il monitoraggio dell'avanzamento, il pagamento tramite bollettino PagoPA con relativa ricevuta, e infine il download della concessione del posteggio.I posteggi saranno assegnati in diverse aree, tra cui il lungomare Imperatore Augusto, via Genovese e il Fortino. L'amministrazione comunale pubblicherà la graduatoria provvisoria il 25 marzo 2024, dando l'opportunità agli operatori di presentare eventuali osservazioni entro il 10 aprile. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica il 15 aprile 2024, e gli assegnatari dovranno effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale entro il 30 aprile. Le concessioni saranno rilasciate dal 2 al 6 maggio, consentendo agli operatori di prepararsi per la partecipazione alla Fiera di San Nicola 2024.