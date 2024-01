Food Newtork: Luca Pappagallo ci cucina le delizie di carnevale

In attesa del Carnevale, Luca Pappagallo, “cuciniere” curioso e goloso e volto amato di Food Network, torna con un nuovo appuntamento live per cucinare in diretta alcune delle delizie di questo periodo: “IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO LIVE” in onda in diretta martedì 30 gennaio dalle 19:30 su Food Network canale 33 e in live streaming su discovery+ e foodnetwork.it A Carnevale ogni... dolce vale! Direttamente dalla sua casa di Arcidosso, in provincia di Grosseto, Luca ci accoglie nella sua cucina per preparare insieme bontà da leccarsi i baffi. Oltre a due grandi classici del Carnevale, le chiacchiere e le castagnole, Luca ci porterà alla scoperta delle sopaipillas, frittelle dolci di origine sudamericana. Ricette golose e irresistibili, perfette da condividere con amici e parenti nei giorni di festa!“IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO LIVE” (1x90’) è prodotto da Papagadomo per Warner Bros. Discovery. Lo speciale sarà disponibile in live streaming su discovery+ e foodnetwork.it . Gli hashtag ufficiali sono #InCucinaConLucaPappagallo e #PappagalloLive.