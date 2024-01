Francavilla Fontana, interventi di manutenzione straordinaria delle strade

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - In primavera, in presenza di condizioni climatiche idonee allo svolgimento di lavori di questo tipo, ripartiranno i cantieri di rifacimento delle strade cittadine. - In primavera, in presenza di condizioni climatiche idonee allo svolgimento di lavori di questo tipo, ripartiranno i cantieri di rifacimento delle strade cittadine.





Così come previsto dalla variazione di bilancio di fine anno approvata dal Consiglio Comunale, sono stati destinati 400 mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria su alcune arterie che presentano criticità.

L’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto con cui prevede di intervenire su via Michele Imperiali (nel tratto compreso tra via Regina Elena e via Quinto Ennio), Strada Comunale Massimiano (ossia la via che costeggia l’entrata posteriore del Cimitero), via Cesare Teofilato, Spiazzo De Fazio, Via Renato Imperiali, via Crocifisso della Pietà, via Di Summa e via dei Figuli.

"Con questo intervento – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – torniamo a mettere in sicurezza l’asfalto di numerose strade. I cantieri interesseranno due arterie come via Imperiali e la strada comunale Massimiano che, pur trovandosi in punti molto diversi della Città, sono particolarmente trafficate".

Proseguono, intanto, i lavori per il rifacimento delle strade bianche delle contrade cittadine.

Le opere, rese possibili grazie ad un finanziamento con fondi PNRR di 2 milioni di euro ottenuto dal Ministero degli Interni, renderanno percorribili in sicurezza numerose vie che non erano mai state asfaltate prima.

Le strade interessate si trovano nelle contrade Difesa, Brindisi Paolo dell’Aglio, don Giulio, Mogavero, Rinalda Romatizza, Fratasconi, Casalino, Cornola, Leo-Sava, Sava-Monticello, Colagrande, Madonna dei Grani, Palmarino Bax, Grappone, Pendinelle, Rosea, Massimiano, Pezze Cistone, Forleo Superiore, Sant’Antonio, Quote Feudo Inferiore, Grottaglie-Oria, Foresta, Polito e Caselle.

"Stiamo lavorando – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – per migliorare la sicurezza delle strade nel centro abitato e nelle contrade. Ai cantieri programmati dall’Amministrazione Comunale si aggiungono gli interventi che saranno realizzati da Enel per il ripristino di diverse strade che sono state interessate dai lavori di manutenzione della rete elettrica. Siamo consapevoli dell’urgenza di mettere in sicurezza anche altre arterie. Per questa ragione investiremo ulteriori risorse nel prossimo bilancio".