Giornata commemorativa del Giorno della Memoria: seminario sui 'Luoghi dell’accoglienza' a Bari

BARI - Questa mattina, presso il salone degli Specchi della Prefettura di Bari, si è tenuta la cerimonia commemorativa per il Giorno della Memoria. L'evento ha preso avvio con i saluti istituzionali del Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, del Segretario Generale della Regione Puglia, Roberto Venneri, dell’Assessore del Comune di Bari, Vito Lacoppola, e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia, dott. Mario Trifiletti.La cerimonia ha visto la consegna delle medaglie d’Onore alla memoria, riservate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché ai familiari dei deceduti. Le onorificenze sono state conferite ai familiari del Sig. Filippo Pallucca di Gravina in Puglia, del Sig. Domenico Lacalandra di Conversano, e del Sig. Sebastiano Schirone di Capurso, riconoscendo la loro sofferenza e sacrificio.Studenti del Liceo Bianchi Dottula di Bari e del Polo liceale Sylos - Fiore di Terlizzi hanno partecipato all'evento, selezionati per il loro impegno nei percorsi didattici sulla tutela dei diritti umani.Successivamente, è iniziato il seminario "Giorno della Memoria 2024 - Ex internati e profughi in Terra di Bari: I Luoghi dell’accoglienza", promosso dalla Prefettura U.T.G. di Bari in collaborazione con l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC). La Prof.ssa Anna Gervasio dell’Istituto Pugliese ha guidato il seminario narrando la storia della deportazione attraverso un percorso documentaristico, coinvolgendo i partecipanti con immagini che suscitavano riflessioni sulla drammatica storia del periodo.