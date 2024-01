Guagnano, l’anno comincia con un LibroDono ai bambini

GUAGNANO - L’Amministrazione Comunale di Guagnano, in sinergia con la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo, intende celebrare l’inizio del nuovo anno con un’iniziativa che integra il concetto del dono, considerando la concomitanza delle Festività, con la promozione della lettura, come augurio e incoraggiamento per le nuove generazioni.A questo proposito, venerdì 5 gennaio, alle ore 17:00, presso gli spazi della suddetta Biblioteca, sita in via Pio XII 18, si terrà un pomeriggio di Festa in cui si omaggeranno tutti i bimbi e le bimbe guagnanesi nati nel 2022 e nel 2023, primi due anni di attività della locale Community Library.I piccoli riceveranno, quindi, previo invito alle famiglie, un kit di inizio lettura contenente anche la tessera della biblioteca. L'iniziativa rientra nel progetto 'Nati per leggere'.