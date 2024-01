Il 9 e il 13 febbraio arrivano i recruiting days del gruppo Egnazia

BORGO EGNAZIA - Egnazia Ospitalità Italiana, il nuovo gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, annuncia i suoi primi Recruiting Days.Inizia così un viaggio alla ricerca di talenti nel mondo dell'ospitalità per le strutture in Italia. Saranno previste due date: la prima per chi potrà e vorrà partecipare di persona il 9 febbraio a Borgo Egnazia (BR) e la seconda – il 13 febbraio – per coloro che preferiscono partecipare virtualmente.Nel dettaglio, Egnazia è alla ricerca di talenti per le seguenti strutture:Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (BR) Masseria Le Carrube a Ostuni (BR) Ostuni a Mare a Ostuni (BR) Hotel Santavenere a Maratea (PZ) Hotel de Len a Cortina d’Ampezzo (BL). Le figure ricercate spaziano dai reparti Front Office, Guest Relations, Porter, Economato, Sala, Sommelier, Cucina, Plonge, Pasticceria, Bar, Housekeeping, Reservations, Logistica, Allestimenti, Spa, Bagnini, ManutenzionePer partecipare ai Recruiting Days basterà compilare il form sul sito https://egnazia.com/it/recruiting-day/ entro il 3 febbraio alle ore 13.00.