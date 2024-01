E' 'made in Bari' il gioco Fantasy Kommander: unisce storia e immaginazione

BARI - Un universo immaginario che unisce le atmosfere del "Trono di spade" e del "Signore degli anelli" a liberi riferimenti al Medioevo europeo, alla storia dell'Italia e della Puglia e, in particolare, alle vicende dell'imperatore Federico II di Svevia.Si può definire così il mondo di Fantasy Kommander: Eukarion Wars, ultimo videogioco della software house pugliese AgeOfGames, in pubblicazione giovedì 18 gennaio sulla celebre piattaforma Steam. Per l’occasione, il gioco sarà presentato ufficialmente a Bari, alle 20, nel pub Terra di Mezzo, storica "tana ludica pugliese", in via Giovanni Amendola 133 (qui le indicazioni https://bitly.ws/39V9f). A disposizione dei presenti, sarà allestita una postazione per provare il gioco.Fantasy Kommander è sviluppato in collaborazione con la genovese Untold Games, una delle più dinamiche e importanti realtà di sviluppo di videogiochi in Italia, e con Troglobytes Games, società indipendente con sede in Spagna, ma fondata nel 2015 da ragazzi originari di Gravina in Puglia.Si tratta di uno strategico a turni, dalle atmosfere fantasy medievali, ambientato nel fittizio continente di Eukarion. Il giocatore sarà al comando delle truppe a difesa dell'impero di Adamantia, il cui stendardo, raffigurante un’aquila nera su sfondo giallo, ricorda gli stemmi del Sacro Romano Impero e di Federico II. Un regno alle prese con una sanguinosa guerra contro i territori vicini, popolati da orchi, goblin, non morti e altre creature. Nella vastissima ambientazione che fa da sfondo al videogioco, si può chiaramente riconoscere l'Europa, l’Italia e la Puglia, alla cui estremità vi è la penisola del “Ducato di Irba”, il cui nome altro non è che l’anagramma di Bari.Società indipendente fondata nel 2001 dal barese Fabio Belsanti, sviluppatore con una formazione in storia economico-militare nel periodo medievale. Una realtà in crescita che, grazie alla collaborazione attiva con Apulia Film Commission, Inail direzione Puglia e Regione Puglia, ha dato vita a progetti di grande rilievo storico, culturale ed educativo, a partire dagli ScacciaRischi (www.scacciarischi.it) brand videoludico per sensibilizzare bambini e adolescenti sui temi della sicurezza e della prevenzione, e da “Videogame e Alta Cultura”, tavola rotonda che, ogni anno, a Bari, richiama esperti di ogni disciplina, nazionali e internazionali, per discutere dei legami tra il media videoludico e gli altri campi del sapere.Non è la prima volta, per AgeOfGames, in cui la storia incontra il gioco. La società barese è anche alle prese con lo sviluppo di Homeni et Armi, primo videogame basato interamente sullo studio e sulla trascrizione di inedite fonti archivistiche inedite del XV secolo. Consentirà di rivivere le gesta di un nobile signore alla guida di una variegata compagnia di ventura del Quattrocento.