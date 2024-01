Il Lecce cede Listkowski e Smajlovic al Lecco

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto il centrocampista polacco Marcin Listkowski in prestito al Lecco in Serie B. Il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2024 e nella sua carriera ha giocato nel Lech Rypin, nel Pogon Under 19, nel Pogon Szczecin, nel Rakow, tutte squadre polacche e nel Brescia. I salentini hanno ceduto anche il difensore svedese Zinedin Smajlovic a titolo temporaneo al Lecco. Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la squadra lombarda fino al 30 giugno 2024 e nella sua carriera ha giocato nel Taby Fk, nell’ IF Bromma, nell’ IK Frej, nello Stocksund e nel Djursholm, tutte squadre svedesi.