Inaugurazione presidio di polizia ospedale Bonomo, Di Bari: 'Segnale importante per la sicurezza di operatori sanitari e pazienti'

BARI - “Dalla scorsa legislatura chiedo una maggiore attenzione per l’ospedale Bonomo, punto di riferimento per tutta la provincia. Considero un segnale importante il presidio di polizia inaugurato oggi accanto al Pronto Soccorso, che garantirà una maggiore sicurezza a personale medico, pazienti e familiari”. Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari.“I dati - continua Di Bari - sugli episodi di violenza contro gli operatori sanitari a livello nazionale e regionale sono a dir poco allarmanti, per questo serve agire su due fronti: contrasto e prevenzione. Un primo passo l'attivazione di ulteriori presidi in altre strutture della provincia, o anche un sistema di allarme collegato alla Questura, come già accade ad esempio nella Asl di Bari, così da poter richiedere aiuto in tempo reale. Serve poi lavorare a lungo termine sulla prevenzione con campagne informative capillari. È necessario il lavoro congiunto di tutti gli attori coinvolti per poter ottenere risultati concreti”.