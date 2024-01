Incendio in via Giulio Petroni: Vigili del Fuoco e Carabinieri al salvataggio

BARI - Una serata drammatica si è consumata ieri in via Giulio Petroni, dove un incendio ha devastato un appartamento al quarto piano di una palazzina. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di due ambulanze del 118 ha permesso di soccorrere gli occupanti dell'abitazione, un'anziana e suo figlio, oltre a garantire la sicurezza degli altri condomini. Fortunatamente, le condizioni degli evacuati non sono gravi. Un intervento coordinato che ha evitato conseguenze più gravi in questa situazione di emergenza.