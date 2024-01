Incendio nel carcere di Bari: fiamme al primo piano della casa circondariale

BARI - Nel carcere di Bari, dalle stanze dell'infermeria, si è sviluppato un incendio con le fiamme che hanno raggiunto il primo piano della casa circondariale. Al momento, le cause dell'incendio non sono note, e non si dispone di informazioni sulla presenza di eventuali feriti o persone intossicate dal fumo. L'emergenza ha richiamato l'intervento immediato di due squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente sul posto per gestire la situazione e cercare di contenere l'incidente.L'incendio rappresenta una seria preoccupazione per le autorità penitenziarie e di soccorso, che stanno lavorando per garantire la sicurezza di detenuti e operatori del carcere.