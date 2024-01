MARTINA FRANCA - Tragedia questa notte sulla strada da Martina Franca a Cisternino, dove un uomo di 39 anni, Daniele Soave, è deceduto in seguito a un incidente. Originario di Mantova e in Puglia per le festività natalizie, Soave era alla guida dell'auto con moglie e figlio di un anno quando ha avuto un malore improvviso. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Le autorità, tra cui i Carabinieri, stanno indagando sulle circostanze dell'incidente.