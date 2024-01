Vandalo colto in flagrante a Monopoli: sistema di telecamere di Tesla rivela il responsabile

MONOPOLI - Un vandalo che danneggiava auto parcheggiate è stato colto in flagrante grazie al sistema di telecamere della Tesla di un residente di via Cesare Battisti. Il malintenzionato, ignaro del sistema di sorveglianza noto come "Sentinella", ha raschiato la carrozzeria di diverse vetture, compresa la nuova Tesla di un abitante della zona.Il proprietario della Tesla, notando i danni alla sua auto durante la sera di San Silvestro, ha immediatamente segnalato l'accaduto ai carabinieri. La sorpresa è giunta quando le telecamere del sistema "Sentinella" hanno rivelato il vandalo in azione, registrando chiaramente il gesto e fornendo prove cruciali per risalire alla sua identità.Con le immagini a disposizione, le forze dell'ordine sono ora impegnate nell'identificazione del responsabile. Il sistema di telecamere integrato nelle auto Tesla si conferma una risorsa preziosa per la sicurezza, contribuendo a contrastare atti vandalici e facilitando l'individuazione dei colpevoli.